Santi | «Inter reduce da una vittoria speciale Ora essenziale confermarci!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Dopo aver battuto la Roma Femminile, l’Women è pronta a un nuovo turno di campionato. Irenespiega le proprie sensazioni prima della sfida contro il Napoli. CONFERMA – Le convocate di Rita Guarino per Napoli-Women ci sono. Ed è pronta anche Irene, che hai canali ufficiali del club dichiara: «Contro la Roma capolista è stata sicuramente unamolto importante. Per la fiducia, per il morale e anche per i punti in campionato perché abbiamo bisogno di fare punti e farli contro la Roma campione d’Italia e prima in classifica è qualcosa di veramente importante. Quindi siamo molto contente di questo. Periodo in forma per la squadra? Sono d’accordo e sono sicura che ci fisseremo in testa queste sensazioni, lavoreremo proprio su questo e cercheremo di fare sempre meglio. Contro il ...