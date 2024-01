Sant’Agata de’ Goti | IIS De’ Liguori | boom di visite per la due giorni di Open day

Comunicato Stampa – Ufficio Stampa Comune di Sant’Agata de’ Goti L’anno 2023 si è chiuso con un brindisi augurale dell’Amministrazione Comunale in ... (fremondoweb)

Comunicato Stampa – Ufficio Stampa Comune di Sant’Agata de’ Goti Prenderà il via ufficialmente domani la seconda edizione di “Le Vie del Natale – ... (fremondoweb)

Confindustria Benevento affianca i giovani : stamane appuntamento a Sant’Agata de’ Goti

Tempo di lettura: 2 minutiIl progetto “SCEGLI IL TUO FUTURO” prevede un tour in tutti gli Istituti Superiori della provincia di Benevento per far ... (anteprima24)