Sanremo 2024 | serata cover | Nannini | Gabbani e La Rappresentante di lista sul palco dell’Ariston

Dopo che per giorni si sono "spoilerati" sui siti specializzati e sui quotidiani i possibili accostamenti della serata cover di Sanremo 2024 , ... (panorama)

A quindici giorni dalla serata cover a Sanremo 2024 , prevista per venerdì 9 febbraio prossimo, Amadeus ha annunciato i Duetti a cui assisteremo ... (tvpertutti)

Sanremo 2024 - prove (anche) di look per i cantanti in gara

I 30 artisti in gara alla 74esima edizione del Festival sono già a Sanremo, per le prime prove al Teatro Ariston. Ma anche per esibire i loro primi ... (vanityfair)