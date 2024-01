Sanremo 2024 | qual è il significato di ‘Spettacolare’ di Maninni?

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Alessio Mininni, noto come, classe 1997, rivela ildi Spettacolare, il brano che porterà sul palco di, co-scritto con Giovanni Pollex, Roberto William Guglielmi, Francesca Xefteris e prodotto da Enrico Brun e Marco Paganelli. Il giovane cantautore barese, una delle scommesse del Festival di, offre un’esperienza musicale che racconta di fragilità, amore e passione., anche quest’anno torna Oltre il Festival: tutti i ...

Ormai mancano sempre meno giorni all’inizio del Festival di Sanremo 2024. I big si preparano ad esibirsi con le loro canzoni in gara sul palco più importante della musica in Italia, quello del Teatro ...L’intervista di Iva Zanicchi a Domenica In sarà a cuore aperto Domenica 28 gennaio nella puntata di Domenica In, alle ore 14.00, Mara Venier avrà modo di ...Giorno dopo giorno vengono snocciolati tanti dettagli che vanno a costruire il programma completo di Sanremo 2024, in programma dal 6 al 10 febbraio 2024. Empoli attende con trepidazione questi ...