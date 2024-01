Sanremo 2024 in uscita il doppio CD

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Sale la febbre per il Festival della Canzone Italiana che sta per iniziare. Dal 6 febbraio al 10 febbraio,ospiterà la kermesse canora più attesa dagli italiani. Sul palco dell’Ariston saliranno 30 artisti big in gara. I 30 brani presentati sul palco dell’Ariston sono contenuti delCD “”, inil 9 febbraio. Esce ilCD “” “” è la compilation ufficiale con tutte le canzoni della 74ª edizione del Festival di, cioè ilCD. E’ invenerdì 9 febbraio. Contiene i 30 brani in gara al Festival della Canzone Italiana, etichetta Sony Music Italy. Viene definito come ...