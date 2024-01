Sanremo 2024 | gli ospiti | Ferilli | Sinner | Mare Fuori e forse Giletti Il toto-nomi | spunta anche Celentano

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Al Teatro Ariston diquesti sono giorni febbrili di prove e di ultime importanti scelte da compiere in vista delle cinque serate del Festival, al via martedì 6 febbraio con diretta su...

i duetti e le cover al centro della serata di venerdì 9 febbraio al Festival di Sanremo. Alessandra Amoroso con i Boomdabash con un medley; Alfa con Roberto Vecchioni con Sogna, ragazzo, sogna di ...In collegamento - in pigiama - dalla sua camera d'albergo a Sanremo con Fiorello, il direttore artistico legge gli abbinamenti. Alessandra Amoroso con i Boomdabash con un medley; Alfa con Roberto ...Ospiti dei «superospiti in gara» e il palleggiare di spoiler, rumors e conferme. E' il solito ballo delle incertezze sulla quarta serata del Festival, punto fermo come lo è ...