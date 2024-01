Sanremo 2024 | ecco i duetti dei cantanti in gara e i titoli delle cover | all’Ariston arrivano Nannini | Cocciante | i Boomdabash e gli Eiffel65

(Di venerdì 26 gennaio 2024) “” si avvicina e continuano gli annunci di Amadeus. Il direttore artistico e conduttore della kermesse ha scelto nuovamente “Viva Rai2” per comunicare ai telespettatori notizie festivaliere, dopo i rumors dei giorni scorsi ha ufficializzato lee iprevisti nella quarta serata del Festival in onda venerdì 9 febbraio. Arriveranno al teatro Ariston, tra gli altri, Riccardo, Gianna, Gigi D’Alessio, Umberto Tozzi, Roberto Vecchioni e Skin. Ci sarà anche l’omaggio di Angelina Mango a suo padre e l’incontro, dopo “2017”, tra Fiorella Mannoia e Francesco Gabbani. Previsti omaggi ai grandi artisti del passato e musica contemporanea di tutti i generi, una strepitosa passerella per la musica dagli anni ’60 ad oggi. I 30 ...

C’è sempre una prima volta . E certe prime volte non si scordano mai. Lo sa bene Antonio Fiordispino, in arte Stash , frontman dei The Kolors . Il ... (amica)

Andrea Franzò, barman siracusano, delizierà con i suoi drink gli ospiti del Festival della canzone italiana a Sanremo. Per lui, questa è una conferma, dato che l’anno scorso ha già prestato il suo ...Venerdì 9 febbraio si annuncia come una strepitosa passerella per la musica dagli anni ’60 ad oggi. I 30 cantanti in gara interpreteranno canzoni del repertorio italiano ed internazionale pubblicate ...L’attesa dell’edizione 2024 del Festival di Sanremo è sempre più alta. Infatti la kermesse canora è quasi ai nastri di partenza e le indiscrezioni sui dettagli di quello che sarà lo spettacolo più ...