Sanremo 2024 | da De Andrè agli Eiffel 65 | Amadeus svela le cover | ecco titoli e ospiti

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 26 gennaio 2024) L'annuncio da Fiorello sulla serata in scena venerdì 10 febbraio Dopo tante indiscrezioni,ha ufficializzato da Fiorello brani edella seratadi, che andrà in scena al Teatro Ariston venerdì 10 febbraio. Lee gliAlessandra Amoroso si esibirà con Boomdabash in un medley; Alfa con Roberto Vecchioni canterà