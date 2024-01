Sanremo 2024 | carrellata di ospiti al Festival | da Sabrina Ferilli al cast di Mare Fuori

Stamattina, a Viva Rai2, Amadeus ha annunciato i duetti di Sanremo 2024. Tra gli artisti che saliranno sul palco dell'Ariston per cantare con i big in gara ci saranno i Boomdabash, Riccardo Cocciante, ...Si infittisce il giallo circa le vere origini dell'attore Premio Oscar per Il Gladiatore, che sarà tra gli ospiti di Sanremo.Amadeus ha svelato brani e ospiti della serata cover di Sanremo 2024, che andrà in scena al Teatro Ariston venerdì 10 febbraio. Fra i partecipanti anche Mahmood, il cui legame con la Sardegna è noto ...