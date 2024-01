Sanremo 2024 | Amadeus svela i nomi dei duetti

Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera… Giulia Salemi un progetto di moda casual ... (gossipitalia.news)

Sanremo 2024 - The Kolors : la rivelazione sul brano in gara e il retroscena inedito sulla loro partecipazione ad Amici

I The Kolors pronti per il Festival di Sanremo: "Ecco come è nato il brano che porteremo sul palco dell'Ariston". (comingsoon)