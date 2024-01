SANREMO 2024 | AMADEUS ANNUNCIA I DUETTI L’ELENCO SVELATO IN DIRETTA DA FIORELLO

(Di venerdì 26 gennaio 2024), ospite dell’amicoa Viva Rai2, hato le cover e idella quarta serata del Festival di, in onda su Rai1 venerdì 9 febbraioe Cover Alessandra Amoroso con i BoomDaBash – Medley Alfa con Roberto Vecchioni – “Sogna ragazzo sogna” di Roberto Vecchioni Angelina Mango con il quartetto d’archi dell’orchestra di Roma – “La rondine” di Mango Annalisa con La Rappresentante di Lista e il coro Artemia – “Sweet dreams (Are made of this)” degli Eurythmics BigMama con Gaia, La Niña e Sissi – “Lady Marmalade” di Labelle Bnkr44 con Pino D’Angiò – “Ma quale idea” di Pino D’Angiò Clara con Ivana Spagna e il Coro di voci bianche del Teatro Regio di Torino – “Il cerchio della vita” di ...

