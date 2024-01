Sanremo 2024 | Amadeus annuncia i duetti della serata cover | chi sono i cantanti che hanno scelto i big in gara

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Ospiti dei «superospiti in» e il palleggiare di spoiler, rumors e conferme. E' il solito ballo delle incertezze sulla quartadel Festival, punto fermo come...

A quindici giorni dalla serata cover a Sanremo 2024 , prevista per venerdì 9 febbraio prossimo, Amadeus ha annunciato i Duetti a cui assisteremo ... (tvpertutti)

Dopo che per giorni si sono "spoilerati" sui siti specializzati e sui quotidiani i possibili accostamenti della serata cover di Sanremo 2024 , ... (panorama)

Non è la prima volta che il palco di Sanremo ospiterà la voce di Fulminacci , cantautore romano dalle musicalità indie e dai testi poetici. ... (dilei)

Se alla conduzione del festival c'è ormai da tempo una salda guida e una spalla "Made in Sicily" tra i cantanti e nei duetti non c'è molta Trinacria ...La musica dagli anni '60 ad oggi, sarà sul palco dell'Ariston, una reunions con i trenta cantanti in gara, che interpreteranno canzoni del repertorio italiano ed internazionale. Gli artisti italiani..Una musica e una voce molto particolare quella di Venerus, capace di catturare i fan e suscitare emozioni che rimangono impresse dentro e fuori dal palco. Parlando della sua musica, il cantante ha ...