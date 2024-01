Sanremo 2024 | Amadeus annuncia duetti e brani della serata dedicata alle cover

L'annuncio dello showman a Tg2 Post: "E' partito anche invito ad Adriano Celentano, ci sorprenderà" Una co-conduttrice a sorpresa per Fiorello a ... (sbircialanotizia)

Manca sempre meno al Festival di Sanremo e in queste ultime ore sono stati resi noti i duetti e i brani per la serata delle cover . Diverse le ... (cityrumors)

Dargen D’Amico è uno dei 30 artisti in gara al Festival di Sanremo 2024 che si terrà dal 6 febbraio al 10 febbraio 2024 . La canzone che presenta sul ... (spettacolo.periodicodaily)

Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera… Giulia Salemi un progetto di moda casual ... (gossipitalia.news)

"Biglietti introvabili? Non proprio..." : Striscia la Notizia - primo attacco a Sanremo 2024

Sta per tornare il Festival di Sanremo, anche in questo 2024 condotto e diretto da Amadeus, e come sempre - da che Sanremo è Sanremo -, Striscia la ... (liberoquotidiano)