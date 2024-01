Sanremo 2024 | Amadeus a Viva Rai2 ufficializza i duetti e le cover della quarta serata

AMADEUS , ospite dell’amico FIORELLO a Viva Rai2, ha ANNUNCIA to le cover e i duetti della quarta serata del Festival di SANREMO , in onda su Rai1 ... (bubinoblog)

Con chi si esibiranno i big in gara nella serata delle cover a Sanremo 2024 Ecco la lista completa di tutti i duetti ...Ghali è in gara con "Casa mia". Insieme un medley dal titolo che riporta a "L'Italiano" di Toto Cutugno, brano che, dopo essere stato rifiutato da Celentano, fu presentato al famoso Sanremo del 1983 ...In collegamento - in pigiama - dalla sua camera d'albergo a Sanremo con Fiorello, il direttore artistico legge gli abbinamenti. Alessandra Amoroso con i Boomdabash con un medley; Alfa con Roberto ...