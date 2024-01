Sanremo 2024 | Alessia Marcuzzi conduce con Fiorello Viva Rai2 come al Festivalbar 1999 – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Sembra un salto indietro nel tempo ma accadrà davvero.condurranno insieme. «Anche noi avremo la nostra co co. La cosa più bella è che lei non lo sa. Con noi nel glass aci saràco conduttrice la grandissima super fantasmagorica», ha annunciatoin collegamento da casa con Tg2 Post, condotto da Manuela Moreno. Ospiti in studio anche le sue spalle a, Fabrizio Biggio e Mauro Casciari. Lo showman conferma l’invito per Celentano al Festival sottolineando che «Adriano è bello così com’è perché ti sorprende sempre con le sue scelte e lo farà anche stavolta, sia se dovesse venire che ...