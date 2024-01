Sanremo 2024 | al Palace Hotel Viareggio ‘i cantanti toscani del Festival’

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Evento speciale alin vista del Festival. Domenica 28 gennaio alle 17.30 è in programma “Che Passione!!”. A pochi giorni dall’ inizio della kermesse sanremese, il giornalista Enrico Salvadori presenta il libro “, che passione!”. Ial festival della musica leggera italiana (Felici editore). Storie, aneddoti, curiosità che fanno capire quanto sia importante e sentita la ribalta festivaliera. Paolo Mugnai, che ha realizzato il volume, ha riunito tanti giornalisti del settore per raccontare in modo inedito personaggi ai quali siamo tutti affezionati. Con Enrico Salvadori (volto storico del quotidiano La Nazione) ci saranno lo scrittore e regista Adolfo Lippi ed il ...

AMADEUS , ospite dell’amico FIORELLO a Viva Rai2, ha ANNUNCIA to le cover e i duetti della quarta serata del Festival di SANREMO , in onda su Rai1 ... (bubinoblog)

Festival di Sanremo, ecco i duetti. Dagli omaggi a Pino Mango, Luigi Tenco ed Ennio Morricone, all'arrivo di ospiti come Gianna Nannini, Riccardo Cocciante, Roberto Vecchioni, alla presenza sul palco ...L’attesa è alle stelle per la 74ª edizione del Festival di Sanremo, uno degli eventi più attesi dell’anno nel panorama musicale italiano. Gli artisti, provenienti da diverse generazioni e generi ...Visto che ormai era il segreto di Pulcinella, Amadeus ha annunciato la lista degli ospiti e dei duetti in programma a Sanremo il 9 febbraio, alla vigilia della finale. Lo ha fatto collegandosi, in ...