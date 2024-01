Sanna | infortunio archiviato | L’emozione della prima corsa

Leggi su lanazione

(Di venerdì 26 gennaio 2024) di Laura Valdesi SIENA "Non ci eravamo messi d’accordo, casualmente ci siamo ritrovati con Antonio nella stessa", racconta Carlo. Che è tornato in pista ieri nel Gran premio ’Giorgio Macchi’ all’ippodromo di San Rossore a Pisa dove, appunto, ha trionfato Antonio Siri. Entrambi tornavano all’attività agonistica dopo i gravi infortuni avuti nell’ultimo scorciostagione., come noto, in Piazza durante il Palio dell’Assunta poi vinto nell’Oca, il collega invece durante il palio di Asti, nel settembre scorso mentre montava Bramosu per i colori di Nizza. "Una bellissima emozione – commenta il successo Siri – perché uscivo da unabbastanza pesante. Bello tornare in sella, ci si prepara ora al 300% per la nuova stagione". Il fantino ha vinto lasulla ...