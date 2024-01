Sanchez | il CT del Cile | «Parlerò con Inzaghi Niente esigenze»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 26 gennaio 2024)non sta giocando molto nell’Inter, complice il fatto che Lautaro Martinez e Thuram sono pressoché inamovibili. Gareca, nuovo commissario tecnico del, nella sua conferenza stampa di presentazione valuta le possibilità di tenerlo in considerazione e rimanda anche il discorso a. IL NUOVO – Ricardo Gareca è il nuovo commissario tecnico del. Nella sua conferenza stampa di presentazione, l’allenatore argentino non può non soffermarsi su Alexis: «Direi che è fuori discussione la sua importanza, poi io valuto sulla continuità e il momento. Se sta bene e si allena è una decisione tecnica non utilizzarlo. Poi è chiaro che una cosa è lo staff tecnico della nazionale e un’altra quello del club, che prende le decisioni. Di certo non pretendo che l’allenatore del suo club lo ...