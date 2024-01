San Marino | i 27 convocati da Cevoli

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Con il primo allenamento ufficiale, previsto per lunedì alle 19.30 al SanStadium, la Nazionale di Saninaugurerà il nuovo corso firmato Roberto. Il neo-tecnico ieri ha diramato le convocazioni dei 27 calciatori che prenderanno parte al primo allenamento di questo 2024. L’obiettivo è gettare le basi per lavorare al meglio in vista dei prossimi impegni ufficiali previsti il 20 e 24 marzo con le due amichevoli casalinghe contro Saint Kitts and Nevis. Lunedì sarà una prima volta sia per diversi giocatori ma anche per alcuni membri dello staff. Volti nuovi il vice Leandro Vessella, il preparatore atletico Ivan Celli e il preparatore dei portieri Carlo Magnani. I. Portieri: Pietro Amati (Fossombrone), Elia Benedettini (Murata), Edoardo Colombo (Rimini), Aldo Junior Simoncini (Cosmos). ...

I partiti Libera, Partito Socialista Democratico (PSD) e Partito Socialista (PS) sono al lavoro per delineare una linea programmatica comune, focalizzata su un'efficace collaborazione per affrontare ...Stasera la prima di due trasferte per la squadra di coach Serra. Domani invece San Marino. affronterà Falconara in casa. Angels in campo già stasera per la quinta di ritorno nel girone B della C ...