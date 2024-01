San Marcellino | scoperta e sequestrata falegnameria abusiva

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 26 gennaio 2024) San. I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Marcianise nell’arco di servizi mirati al contrasto dei reati in danno all’ambiente, in zona limitrofa alla Stazione Ferroviaria di San(CE), hanno rintracciato un laboratorio di lavorazione legno abusivo. All’interno di tre locali, della estensione complessiva di circa 200 mq, si è constatata la presenza dei seguenti materiali, oggetti e macchinari: diverse tavole in legno lavorate poggiate su staffe in ferro, una libreria in legno di recente lavorazione, nr. 1 calibratrice, nr. 1 pressa con stufa, nr. 1 squadratrice, nr. 1 spezza punte, nr. 1 sega a nastro, nr. 1 cabina di verniciatura; trapani, pialle, etc.. Il gestore di fatto dell’attività artigianale in questione non è risultato in possesso né della necessaria iscrizione alla Camera di Commercio per svolgere l’attività ...