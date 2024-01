San Giuliano Terme | Tre grandi progetti per un futuro sempre più vicino

(Di venerdì 26 gennaio 2024) San26 gennaio 2024- "La radicale trasformazione che sta vivendo il nostro territorio ci pone davanti ad alcune riflessioni sul presente e soprattutto suldel capoluogo. La consiliatura 2019-2024, con la giunta Di Maio, è stata caratterizzata da un grande salto in avanti per il comune Sanper quello che riguarda opere pubbliche e varie progettualità. Nel contesto di uno sviluppo accorto, non invasivo e proiettato nel pieno interesse della comunità, il capoluogo del nostro Comune ha goduto e sta godendo della realizzazione di importantissime infrastrutture. Al completamento del primo lotto del "Parterre" sono seguiti l'avvio degli interventi alla piscina comunale, all'ex Opera Pia e per il secondo lotto del Parterre. Si tratta di tre luoghi che hanno un grande ...

Ad annunciare l'iniziativa in un comunicato è Giuliano Granato, portavoce nazionale Pap/Up che dà apputamento alle 11 in piazza San Domenico, nel centro storico di Napoli, a tutta la rete "Napoli per ...Grave atto vandalico ai danni delle attrezzature ludiche del parco di via Toscana a San Giuliano. Dopo la sostituzione di tutti i giochi nel 2022 per rendere l'area più sicura e "inclusiva" e l'aggiun ...YAMAHA FAZER 1000 UNA 4 CILINDRI SUPERAFFIDABILE TUTTOFARE DAL SAPORE VINTAGE , UNA MOTO CHE PUOI USARE TUTTI I GIORNI MA ANCHE MOLTO ADATTA PER IL MOTOTURISMO CHE NON DISDEGNA UN'USCITA SPORTIVA , ...