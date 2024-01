Samsung testa la One UI 6 1 anche sulla fascia media | ma dovremo attendere

(Di venerdì 26 gennaio 2024)stando la One UI 6.1: spunta il primo firmware sui server di test per Galaxy A53 5G. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Il mondo del modding ha quell’innata capacità di rendere immortali alcuni smartphone, come abbiamo avuto modo di constatare in queste ore con il ... (optimagazine)

Sembra che Samsung stia testa ndo la OneUI 6.1 anche sulla serie Galaxy S22. L'articolo Samsung testa la One UI 6.1 per la gamma Galaxy S22 proviene ... (tuttoandroid)

Samsung Galaxy S24: offerte mobile a rate di Gennaio 2024 Samsung Galaxy S24 ha debuttato ufficialmente il 17 gennaio ma la distribuzione vera e propria è inziata solo in questi giorni. Il nuovo ...LambdaTest accoglie il Samsung Galaxy serie S24 nel suo cloud per dispositivi reali al fine di ottimizzare le prestazioni delle app sui più recenti ...Per la prima volta da anni, la nuova versione Gorilla Glass Armor, disponibile esclusivamente sul Samsung Galaxy S24 Ultra, potrebbe effettivamente rivelarsi molto più resistente ai graffi rispetto al ...