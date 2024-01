Sampdoria | se parte Askildsen si sblocca Aramu? L’alternativa è Oliveira | il figlio di Bebeto|Mercato

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 26 gennaio 2024) 2024-01-26 12:52:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Il mercato dellavive su alcuni equilibri delicati. I blucerchiati devono prima cedere per poter operare in entrata, e questo discorso si applica anche ai centrocampisti. Il Doria, ad esempio, sta trattando per lasciar partire Kristoffer. Il centrocampista norvegese, mai entrato davvero nelle rotazioni di Andrea Pirlo, dovrebbe lasciare Genova in questa finestra di mercato. Su di lui si sarebbero mossi alcuni club turchi, e la Turchia sembra proprio la destinazione papabile per il giocatore classe 2001. L’eventuale uscita disbloccherebbe altre operazioni che la dirigenza doriana ha imbastito da tempo. Numericamente il posto diverrebbe preso da uno tra Mattia ...