Sampdoria-Cittadini | irruzione Genoa | alternative in casa Milan e Atalanta?

Andrea Pirlo ha chiesto alla Sampdoria un rinforzo per reparto, in particolare in difesa , dove il nome forte è quello di Giorgio Cittadini ,... (calciomercato)

Sfuma un altro obiettivo per la difesa della Sampdoria in questo calciomercato: Giorgio Cittadini vestirà la maglia del Genoa La Sampdoria ha bisogno di un ...Prioritario un innesto in difesa: su Cittadini (dell’Atalanta, in prestito al Monza), è piombato il Genoa. Possibili alternative: Bonfanti (Atalanta), Cistana (Brescia), Pellegrino (Milan) ma si ...Per ciò che concerne il centrale difensivo, è notizia di poche ore fa che il Genoa sta lavorando per Giorgio Cittadini, tuttora di proprietà ...Nello specifico Sampdoria e Modena, dove ha militato lo ...