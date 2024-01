Salto con gli sci femminile | quattro azzurre qualificate per gara-1 sul trampolino piccolo di Ljubno Al comando Nika Prevc

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Si è appena conclusa la qualificazione per la prima delle due gare individuali in programma questo weekend sulHS94 di, in occasione dell’ottava tappa stagionale della Coppa del Mondo2023-2024 dicon gli sci. Slovenia padrona di casa subito in grande spolvero con il primo posto died il terzo diKriznar. La leader della classifica generale ha totalizzato 132 punti, saltando 87 metri con forte vento alle spalle e facendo la differenza rispetto alle avversarie più quotate proprio sulla compensazione legata alle condizioni meteo e sulle valutazioni dei giudici. Seconda piazza a 5.3 punti dalla vetta per l’austriaca Jacqueline Seifriedsberger, che ha preceduto di 1.4 punti la beniamina locale ...