Salto con gli sci femminile | qualificazioni Ljubno | ancora Prevc davanti a tutte | 19esima Malsiner

(Di venerdì 26 gennaio 2024) La Coppa del Mondo dicon gli scisi sposta in Slovenia per la tappa di. Nella gara di qualificazione odierna la padrona di casa Nikasi prende il primo posto con 132 punti, staccando nettamente la concorrenza. Secondo posto a 5.3 punti per l’austriaca Jacqueline Seifriedsberger, mentre la tedesca Katarina Schmid è terza a 6.7, a pari merito con l’altra slovena Nika Kriznar. Buona prova per l’Italia, che trova l’accesso in finale pere quattro le sue atlete partecipanti. La migliore è Laracon 112.5 punti, che precede di soli sei decimi Annika Sieff 21esima. Superano il taglio anche Jessicae Martina Ambrosi, quasi appaiate in 31esima e 32esima posizione. SportFace.