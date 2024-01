Salerno | il Movimento Pro Sanctitate | presenta “I volti della Città”

(Di venerdì 26 gennaio 2024) , esposta presso il Liceo Alfano in via dei Mille IlProdila Mostra: “I”esposta presso il “Liceo Alfano I” in via dei Mille, 43 a, nel periodo 25 gennaio – 9 febbraio 2024. Si tratta di una mostra itinerante costituita da pannelli che raffiguranodi uomini e donne che hanno fattoloro vita un dono, che hanno abitato “la” testimoniando la loro fede e la loro dedizione per le sorelle e i fratelli che hanno incontrato sulla loro strada. Con le loro azioni hanno inciso sulla società, cercando di rendere più belli, più sani, più accoglienti i luoghi del “quotidiano”. I pannelli raccolgono frammenti delle loro ...

La Coordinatrice provinciale del Movimento 5 stelle in provincia di Salerno: “Dei 3877 posti letto da attivare in provincia di Salerno per raggiungere lo stan ...A Salerno è stata sgominata un'associazione dedita al traffico di droga e all'introduzione di telefoni cellulari in carcere. Sedici le persone raggiunte da un'ordinanza di custodia cautelare, 9 in car ...La Coordinatrice provinciale del Movimento 5 stelle in provincia di Salerno: “Dei 3877 posti letto da attivare in provincia di Salerno per raggiungere lo standard ottimale di 3,5 posti letto per 1000 ...