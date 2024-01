Salento | incendio nella notte | distrutta l' auto di un sindaco

(Di venerdì 26 gennaio 2024)dalle fiamme l'deldi Castrignano del Capo, nel. La vettura, una Mercedes Classe C di proprietà del primo cittadino Francesco Petracca, era posteggiatata in...

Un incendio di sospetta natura dolosa ha distrutto la scorsa notte a Castrignano del Capo, in provincia di Lecce, l'auto del sindaco Francesco Petracca. Il veicolo era parcheggiato davanti alla casa ...Distrutta dalle fiamme l'auto del sindaco di Castrignano del Capo, nel Salento. La vettura, una Mercedes Classe C di proprietà del primo cittadino Francesco Petracca, era posteggiatata in via Giordano ...Uno dei due incendi nella notte. LEUCA/GALLIPOLI – Due incendi dolosi divampano nel basso Salento: tra le tre auto colpite, distrutta anche quella del sindaco di Castrignano del Capo: Francesco ...