Sala sullo stadio | «Adesso nessuno ci venga a chiedere aiuto»

Il sindaco di Milan o non concorda sui progetti di nuovi impianti dei due club: "Errore macroscopico, non considero la partita finita". Intanto il ... (ilgiornale)

Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha replicato al sindaco di San Donato, dove il Milan vorrebbe realizzare il suo stadio, Francesco Squeri, che ieri ha sottolineato come Milano sul tema ha ...Lo Stadio del Milan diventa materiale per una polemica a distanza tra sindaci e comuni. Giuseppe Sala non ha preso bene certe affermazioni.Fu uno dei più richiesti decoratori d’interni del suo tempo, ma venne presto dimenticato per quasi un secolo e mezzo: da vent’anni è stato riscoperto. La città lo celebra nel bicentenario della morte ...