Sabato e domenica nel Foglio Cosa c' è negli inserti del fine settimana

Election Day - via libera del Consiglio dei ministri : si vota per le Europee sabato 8 e domenica 9 giugno - in accorpamento con Amministrative e Regionali

Via libera del Consiglio dei ministri al decreto-legge per l'Election day, che fissa il voto per le Europee all'8 e 9 giugno in accorpamento con le ... (orizzontescuola)