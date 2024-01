Ruiu Pro Vita & Famiglia | “E’umano anche il più piccolo bambino nel grembo materno”

“Oltre 7 italiani su 10 vogliono il riconoscimento del reato di duplice omicidio in caso di donna in gravidanza, e ben il 64% è favorevole al riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo, come san ...Per l'associazione antiabortista Pro Vita "bene ha fatto il Tar a respingere il vergognoso e insensato ricorso della Cgil e delle femministe di Se non ora quando, che chiedevano la sospensione cautela ...