Roma | violenza sessuale sui nipotini | condannato zio orco

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Era stato accusato daidi averli toccati e indotto a dei rapporti sessuali mentre i genitori erano via. L’uomo ha dapprima negato, per poi confermare la versione dei minori e accusarli di “malvagità”. Avrebbe violentato i duedi 15 e 12 anni, figli della sorella. Quando gli è stato chiesto in aula di tribunale il perché, lo zio ha risposto semplicemente “Non lo so, ho sbagliato”. Dovrà ripensare a quella risposta ora tra le sbarre del carcere,per atti di pedofilia. Ben due anni di indagini da quando la Procura di, dal 2022, ha cominciato a indagare sul 69enne, ex medico e persona di fiducia della famiglia. Era lui a badare ai nipoti quando la mamma non poteva. In quelle occasioni aveva chiesto al nipote, 15enne, un rapporto completo. Si era inoltre spogliato di fronte alla nipotina ...