Roma | se entri in questo cortile ti sentirai osservato | lo strano palazzo vicino a Largo Argentina

(Di venerdì 26 gennaio 2024) IlMattei di Giove è un capolavoro architettonico con un’atmosfera misteriosa a causa delle statue e dei busti che lo abitano. LEGGI ANCHE – A Piazza Mattei c’è una finestra murata, il motivo sta a metà tra realtà e leggendaMattei di Giove IlMattei di Giove in via Michelangelo Caetani è un autentico capolavoro architettonico che fa parte della celebre “isola Mattei”. L’isola Mattei comprende gli edifici di Mattei, di Paganica e di Alessandro Mattei. Ilin questione è stato commissionato da Asdrubale Mattei, duca di Monte Giove. È stato costruito tra il 1598 e il 1617, al posto di precedenti abitazioni di famiglia demolite. L’architettura delè impreziosita da dettagli come i portali gemelli, le finestre architravate e riquadrate e un cornicione ...

Il 1 gennaio quest’anno capita di lunedì. Come per tutte le altre festività una delle domande più ricorrenti è quella relativa alle aperture (e alle ... (ilcorrieredellacitta)

Ultima giornata di Festa per queste vacanze natalizie. Da lunedì in molti torneranno al lavoro ma soprattutto riapriranno le scuole. Non prima però ... (ilcorrieredellacitta)

ROMA, 26 GEN - Temperature piacevoli e sole al Sud ...Le previsioni per i prossimi giorni saranno quasi monotone, spiega ancora Sanò: "Il sole sarà prevalente al Centro-Sud, in Liguria, sulle Isole ...Un'opportunità formativa aperta a tutti coloro che desiderano mettersi in gioco nei centri della Caritas a Roma e a chi quanti desiderano esplorare le sfaccettature del volontariato con cuore e anima.e sostiene le istituzioni finanziarie estere a partecipare allo sviluppo di Shanghai e Hong Kong come centri finanziari internazionali, ha dichiarato Xiao.