Roma | Belotti tra Fiorentina e futuro incerto

Niente Arabia Saudita per Paulo Dybala . L'argentino, uscito nel secondo tempo sabato col Verona, non risulta nella lista dei convocati di... (calciomercato)

Jonathan Ikoné non andrà alla Roma. In questi giorni il club giallorosso ha parlato a lungo di un possibile scambio con la Fiorentina ... (calciomercato)

La Roma ha vinto l’amichevole contro l’Al Shabab giocata nella serata odierna per 1-2, in rete Joao Costa e Lukaku. A diventare virale è stato però ... (calcioweb.eu)

La Roma ha fatto i primi passi concreti per Tommaso Baldanzi. Il trequartista dell`Empoli è nei pensieri giallorossi già dall`estate, quando c`erano stati i primi.Roma, 26 gen. (Adnkronos/Labitalia) - Ha cominciato la sua attività per il territorio e per l'ateneo un anno fa, il 1° febbraio 2023. Da allora il Centro anti violenza universitario 'Elena Gianini ...Dubbio in porta per De Rossi con Rui Patricio leggermente favorito su Svilar. In attacco recupera Dybala, a centrocampo squalificato Paredes ...