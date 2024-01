Roma | anziano religioso rapinato con la truffa dello specchietto | 41enne a processo

Roma : litigano con un anziano e lo picchiano - poi la fuga Una discussione non troppo lunga quella andata in scena a Roma, nel quartiere Prati, tra un uomo in tuta da lavoro e un anziano. Però, come ha ... (ilcorrieredellacitta)

Tragico incidente a Roma - coppia investita da auto : morto anziano - ferita la moglie E' accaduto ieri sera in via di Tor Tre Teste Una coppia è stata investita ieri sera da un'auto in via di Tor Tre Teste a Roma. Nell'impatto l'uomo, ... (sbircialanotizia)

Arezzo : anziano investito in via Romana - è grave I mezzi dell’emergenza urgenza della Asl Tse sono intervenuti alle ore 09:48 per un investimento di pedone in via Romana ad Arezzo. Coinvolto un ... (lortica)