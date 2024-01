Roberta Bertacchi trovata impiccata | gli amici | «Il fidanzato mente | era in casa con lei quella sera» La lite e poi la morte | cosa è successo

LECCE – Il fidanzato di Roberta Bertacchi sarebbe stato in casa con lei la notte prima che la 26enne venisse trovata impiccata sul balcone della sua abitazione a Casarano, in provincia di Lecce, la ...Secondo gli amici di Roberta Bertacchi, la 26enne trovata impiccata in casa sua a Casarano il 6 gennaio scorso, il fidanzato sta mentendo. «Era in casa con lei quella sera», ...(ANSA) - Il fidanzato di Roberta Bertacchi sarebbe stato in casa con lei la notte prima che la 26enne venisse trovata impiccata sul balcone della sua abitazione a Casarano, in provincia di Lecce, la ...