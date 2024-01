Robert Downey Jr è sollevato di non aver vinto l' Oscar per Charlot nel 1993 | Ero giovane e pazzo

(Di venerdì 26 gennaio 2024)Jr. ha ricordato il motivo della sua prima nomination all'per il film di Richard Attenborough.Jr. è tornato protagonista della stagione dei premi a Hollywood grazie al ruolo di Lewis Strauss nell'ultimo film diretto da Christopher Nolan, Oppenheimer. L'attore ha ricevuto la terza nomination all'in carriera e in una recente apparizione a The View ha ricordato il periodo della prima candidatura, risalente alper l'interpretazione di Charlie Chaplin nel biopic, diretto da Richard Attenborough. All'epocaJr. aveva 28 anni e ha dichiarato che vincere l'a quell'età sarebbe stata la cosa peggiore che potesse succedergli:"Eroe ...

Nel ritirare il premio come miglior attore non protagonista, la star di Oppenheimer Robert Downey Jr. ha dilettato il pubblico legge ndo le sue ... (movieplayer)

Robert Downey Jr, Emily Blunt e Cillian Murphy hanno discusso, in un video esclusivo per Vanity Fair, alcuni retroscena di Oppenheimer, kolossal ... (cinemaserietv)

Entrambi gli attori furono costretti a rivedere i film precedenti tante volte per ritrovare i propri personaggi.Miglior attore non protagonista Sterling K. Brown (American Fiction) Robert De Niro (Killers of the Flower Moon) Robert Downey Jr. (Oppenheimer) Ryan Gosling (Barbie) Mark Ruffalo (Povere Creature!) ...Ne ha fatta di strada Robert Downey Jr. da quando il suo “ Iron Man ” ha visto la luce nel lontano 2008. Oltre ad aver stabilito un indice di gradimento senza precedenti per il personaggio di Tony Sta ...