Robert Downey è felice di non aver vinto l’Oscar per Chaplin | “Ero pazzo”

(Di venerdì 26 gennaio 2024)Jr., candidato agli Oscar come Miglior Attore non protagonista per Oppenheimer, ha recentemente dichiarato, in un’intervista a The View, che è stato un sollievo non vincere la sua prima delle tre nomination agli Academy Award per il ruolo di Charlienel 1993. L’attore infatti, candidato agli Oscar come Miglior Attore Protagonista per il film Charlot, nel 2009 come Miglior Attore non protagonista per Tropic Thunder, è ora tra i candidati per la 96ª edizione degli Oscar che si terrà il 10 Marzo al Dolby Theatre di Hollywood. Durante una recente intervista, la star di Iron Man ha dichiarato di essere sollevato di nonricevuto l’agognata statuetta d’oro nel 1992: “Ero giovane e”, ha dettoJr. Dopo la sua prima nomination agli Oscar, ...