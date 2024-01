Rissa tra mamme in attesa dei bambini davanti alla scuola elementare | arriva la polizia “Era una maschera di sangue”

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Milano – Lein cortile con gli occhi rivoltiporta della, da dove ifanno capolino per vedere chi ci sia ad attenderli. All'improvviso si accende una discussione tra due. I toni si alzano sempre più, volano insulti, sempre più pesanti. Poi le botte. Tante botte. Calci, pugni, schiaffi. Tutto sotto gli occhi deiin fila indella campanella. Qualcuno piange spaventato. Lasi sposta fuori: una mamma ha la peggio, rimane a terra, con il volto pieno difineno tre volanti dellae l'ambulanza: una delleviene portata in ospedale. La lite in cortile È successo nel pomeriggio di giovedì 25 ...

Milano, all'Istituto Cinque Giornate di via Mugello una discussione tra i genitori degenera in violenza sotto gli occhi dei bimbi: una donna ricoverata in ospedale ...