Rinviato il corteo pro-Palestina a Roma Ma gli organizzatori si spaccano | Sfideremo i divieti

(Di venerdì 26 gennaio 2024) “Il ministro Piantedosi vieta i cortei del 27 gennaio perché ‘la commemorazione della Shoah è sancita dalla legge dello Stato’. Ma è proprio la memoria che ci impone di scendere in piazza il 27 contro e nonostante i, contro un governo fascista". Su Instagram i giovani palestinesi d’Italia, una delle associazioni promotrice dei cortei prodi domani 27 gennaio, giorno in cui si celebra la memoria dell’Olocausto, promette di scendere in piazza nonostante la scelta di alcune questure di prescrivere il rinvio delle manifestazioni alle giornate successive. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni questa mattina aveva spiegato: “La questione dei cortei ci preoccupa abbastanza in questo momento al di là del merito delle manifestazioni perché in Italia, come sapete, rispettiamo il diritto di manifestare. Ci sta lavorando Piantedosi, vediamo ...

Pioggia di polemiche per il corteo pro Palestina indetto dal Movimento studenti palestinesi in Italia il 27 gennaio , in concomitanza con le ... (ilcorrieredellacitta)

Corte pro-Palestina il Giorno della Memoria Un rinvio dunque, come richiesto dalla Comunità Ebraica, il 27 gennaio - dal 2005 - è atto a commemorare le vittime dei nazisti durante la II guerra ...Analogamente, secondo quanto apprendiamo, anche a Milano la questura ha disposto il rinvio del corteo pro-Gaza previsto per le ore 15 di domani, 27 gennaio, con ritrovo in piazzale Loreto. Gli ...Roma ha ufficialmente chiesto il rinvio. Milano si muove per fare lo stesso. Alla vigilia delle celebrazioni per la Giornata della memoria in Italia crescono le polemiche per le manifestazioni pro ...