Rifiuti in Via Santa Maria delle Grazie | necessari interventi

(Di venerdì 26 gennaio 2024)in Viaimmediati e soluzioni durature per la zona In viaabbandonati suscitano l’indignazione dei cittadini dopo un intervento di diserbo. Cartoni, una pedana evari accanto all’edicola votiva della Madonna, abbandonati da ignoti, peggiorano il degrado della zona. È sorprendente come l’amministrazione locale non sia ancora intervenuta, nonostante sia quotidiano il servizio di raccolta dei. È possibile che gli operatori non abbiano visto ie riportato lo stato dei luoghi a chi di dovere? Sono ...

LASTRA A SIGNA - A Lastra a Signa nel 2023 è entrato in vigore il nuovo sistema a tariffa corrispettiva, secondo cui sono state elaborate le circa 10.000 ...Due tunisini e tre egiziani, tra i 15 e i 17 anni. Aggrediti in successione un rider in via Nizza, un giovane derubato del cellulare e un terzo che si era rifiutato di offrire una sigaretta ...Un diciannovenne è morto in un incidente stradale avvenuto stamattina in via Vittorio Emanuele ...si è scontrato con un mezzo per la raccolta rifiuti in quel momento fermo. I sanitari del 118, ...