Rifiuti abbandonati nelle strade Preoccupa il caso di Treviglio

(Di venerdì 26 gennaio 2024)(Bergamo) Sacchetti dell’immondizianei giardini pubblici di via Venezia, specialmente dal lato che affaccia su via Da Verrazzano. Decine di buste ricolme dirinvenute in via Bergamo, nella campagna situata dietro il supermercato Eurospin, e in diversi punti del quartiere Bollone. È lo scenario che da diverso tempo si trovano di fronte quotidianamente i cittadini di, soprattutto quelli che risiedono nella zona nord della città, ormai stufi di vedere le propriee le aree verdi ridotte alla stregua di discariche a cielo aperto. Una piega, quella dell’abbandono dei, diffusa in quasi tutta la pianura bergamasca. Il fenomeno non sta risparmiando neppure il centro della capitale della Bassa Bergamasca, dove in più occasioni i residenti ...