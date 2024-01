Ricky Stanicky | Zac Efron e John Cena nel trailer della commedia

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Il 7 marzo arriverà su Prime Video la nuova, con star Zac, ecco il. Peter Farrelly è tornato a dirigere unain occasione di, il film in arrivo il 7 marzo su Prime Video di cui è stato diffuso il, regalando le prime scenestoria interpretata da Zac. Nel filmato si vede così cosa accade quando tre amici, che per anni hanno inventato l'esistenza diper trovare delle scuse e allontanarsi dalle responsabilità quotidiane, decidono di assumere un attore per non essere scoperti. L'interprete dell'amico inventato ...