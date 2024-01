Riassunto | Nuova sede a Dubai | H I G Capital espande la sua presenza in Medio Oriente

Leggi su seriea24

(Di venerdì 26 gennaio 2024) NEW YORK &–(BUSINESS WIRE)–H.I.G.(“H.I.G.” o la “Società”), una società di investimenti alternativi leader a livello mondiale con 60 miliardi di dollari die in gestione, annuncia l’apertura dell’ufficio di. Conpresso ilInternational Financial Centre (“DIFC”), il nuovo ufficio* ospiterà i professionisti dellaFormation di H.I.G., che lavoreranno a stretto contatto con gli attuali investitori locali e regionali di H.I.G. in, portando avanti al contempo nuove partnership strategiche. Oliver Slade, direttore generale, e Alexia Klat, responsabile, guideranno le attività di H.I.G. nella regione. Questalocale consentirà a H.I.G. di approfondire ...