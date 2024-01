Retromarcia Campo di Marte Italia Nostra esulta | | Salvata la vocazione verde

(Di venerdì 26 gennaio 2024) FIRENZE, per lasui 15mila metri quadri di ricettivo e commerciale dal piano operativo comunale, riguardo adi. L’associazione aveva presentato le proprie osservazioni e gli uffici le hanno recepite. Il ’nuovo’ testo dovrà essere approvato dal consiglio comunale. "Si tratta di una grande vittoria anche per laassociazione che da anni sta combattendo per la tutela di un monumento nazionale come lo Stadio Franchi e per la tutela dello storico polmonedella Campana didie della sua secolaread usi ricreativi e sportivi pubblici - dichiara, in una nota, l’associazione presieduta da Leonardo Rombai -. Questa azione è ...

Esulta Italia Nostra, per la retromarcia sui 15mila metri quadri di ricettivo e commerciale dal piano operativo comunale, riguardo a Campo di Marte. L’associazione aveva presentato le proprie ...Il costo del biglietto per il bus urbano di Saronno è tornato ad 1 euro: Stie, società che gestisce il servizio, costretta ad una retromarcia dopo le polemiche ... malissimo da tutti i soggetti in ...Probabilmente, potrebbe anche partire per Milano, per stare con la squadra, ma in campo almeno dall’inizio non lo vedremo. Molto, se non tutto, dipenderà dall’allenamento di questa mattina. Per capire ...