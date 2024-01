Report della Football Money League Quanto guadagnano i top club

Leggi su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Dieci miliardi e mezzo di euro: è questa la cifra record guadagnata dai 20con i maggiori ricavi nel calcio mondiale secondo l’ultimo“, pubblicato dallo Sports Business Group di Deloitte. Dopo le stagioni post Covid complicate e i bilanci in rosso, i conti adesso tornano. E gli introiti delle maggiori società europee ricominciano a crescere, se è vero che l’incremento registrato è del 14% rispetto ai 9,2 miliardi dell’anno precedente. A far da traino al boom delle entrate sono i ricavi commerciali, che per la prima volta dal 1996 – primo anno di rilevazione di Deloitte – superano i diritti televisivi. Un cambiamento epocale e contrario alle previsioni fatte nell’epoca del satellite, secondo cui i diritti tv avrebbero accresciuto ...