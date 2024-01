Reggio Emilia | spray al peperoncino nei corridoi della scuola

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 gennaio 2024), 26 gennaio 2024 - L’utilizzo di una bombolettacon sostanza alha fatto scattare l’allarme in mattinata allaLepido di via Premuda a. Losarebbe stato usato neidell’istituto scolastico, durante l’intervallo, probabilmente come stupida “ragazzata” di qualche studente. Gli autori del gesto non sono stati identificati nell’immediato. La bomboletta è stata rinvenuta semivuota nell'atrio dell'istituto scolastico. A seguito di controllo del personale del 118 richiesto sul posto per motivi precauzionali, è stato appurato che i ragazzi erano in buone condizioni di salute. Nessuno di loro ha avuto bisogno di essere trasportato in pronto soccorso. Per far arieggiare gli spazi le aule sono state ...