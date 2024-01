Recanatese-Fermana oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Tutte le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match valevole per la ventitreesima giornata del campionato italiano di. E’ tutto pronto per un attesissimo derby marchigiano tra due squadre che hanno ambizioni di classifica diverse. I giallorossi, infatti, vogliono risalire qualche posizione in classifica per riacciuffare la zona playoff, mentre la compagine ospite spera di accorciare le distanze e continuare a sperare nella salvezza. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 26 gennaio alle ore 20:45 e sarà trasmessa insu Sky Sport. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

Quello tra Fermana e Recanatese, in programma per questa sera alle 20:45, è più che un derby. I leopardiani non vincono da nove partite e, dopo una buona fase centrale del girone d’andata, si sono ...Stefano Protti, allenatore della Fermana, alla vigilia del match con la Recanatese, intervenuto sui canali ufficiali del club, ha dichiarato: "La squadra si allena bene, ci sono ...SERIE C - Domani sera, venerdì 26 gennaio, con calcio d'inizio alle ore 20.45, i canarini saranno di scena al "Tubaldi" per una gara da non sbagliare ...