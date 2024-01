Reati di allarme sociale | calano a Napoli e Benevento | aumentano ad Avellino e Caserta

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiSi riduce l’arretrato dei processi penali (-10.38%) nel distretto della Corte d’Appello didi ‘’ nelle province di(-2,90%) e(-0,21%), mentrein quelle di(+3,69%) e(+5,32%). E c’è una contrazione pure nelle denunce (175.319). I dati emergono dalla conferenza stampa di Eugenio Forgillo, presidente facente funzioni della Corte d’Appello , e Antonio Gialanella (in videoconferenza), in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’Anno giudiziario, in programma domani. Forgillo denuncia ancora “gravi criticità” per “la carenza dei vuoti d’organico dei magistrati”, specialmente l’ufficio che presiede. La Corte ...