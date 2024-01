Real Sociedad-Rayo Vallecano sabato 27 gennaio 2024 ore 14 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Imanol in emergenza

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Laè tornata col pieno di entusiasmo dalla doppia trasferta di Vigo: in pochi giorni i Txuri–urdin hanno violato due volte Balaidos, primanotte in Liga con un gol a inizio gara di Brais Mendez, poi martedì in Copa del Rey, con la prima firma del nuovo acquisto Sheraldo Becker, autore di InfoBetting: Scommesse Sportive e

La Real Sociedad cercherà di ottenere quattro vittorie consecutive in tutte le competizioni quando riprenderà la sua campagna della Liga in casa del ... (sport.periodicodaily)

Senza gli squalificati Calhanoglu e Barella, spazio ai due giovani, partiti dall’inizio solo nel 3-3 col Benfica e nella sconfitta in Coppa Italia col ...Questo pomeriggio alle ore 14.00 si terrà la sfida valevole per la ventiduesima giornata di LaLiga 2023/24 tra Real Sociedad e Rayo Vallecano. La sfida sarà visibile in diretta streaming esclusiva ...Real Sociedad 35. QUI LAS PALMAS – Il tecnico della squadra canarina schiera il modulo 4-3-3 con: Alvaro Valles in porta. Come terzini giocheranno a destra Alex Suarez, mentre sulla corsia opposta ...